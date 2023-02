Ocse: torna a crescere il reddito reale delle famiglie

PARIGI, 08 FEB - Il reddito reale delle famiglie è cresciuto dello 0,2% nella zona Ocse nel terzo trimestre 2022, aumentando per la prima volta dal primo trimestre 2021: è quanto afferma la stessa Ocse, aggiungendo che il Pil reale per abitante è cresciuto dello 0,3% nel terzo trimestre 2022, come nel secondo trimestre. Tra i 21 Paesi in cui dati sono disponibili, l'Austria ha conosciuto il più forte aumento (10,1 %) del reddito delle famiglie per abitante, anche grazie agli stimoli messi in campo dal governo di Viennna. Tra le grandi economie del G7, anche Germania, Francia e Italia registrano un aumento del reddito reale delle famiglie nel terzo trimestre 2022. Parigi dello 0,8%, Berlino dello 0,3% e Roma dello 0,2%. Il dato è invece diminuito in Canada e nel Regno Unito ed è rimasto stabile negli Stati Uniti.

