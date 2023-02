Oms, riunione di emergenza su virus Marburg in Guinea

GINEVRA, 14 FEB - L'Oms ha reso noto che terrà una riunione d'emergenza oggi dopo che almeno nove persone sono morte in Guinea Equatoriale a causa della febbre emorragica di Marburg, appartenente alla stessa famiglia del virus Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità "convocherà una riunione urgente del Consorzio per il vaccino contro il virus di Marburg (MARVAC)... per discutere della nuova epidemia di virus di Marburg in Guinea Equatoriale", ha dichiarato l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite in un comunicato, aggiungendo che la riunione si terrà alle 15:00 (1400 GMT).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA