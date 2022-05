Ondata di caldo record in India: a Delhi registrati 49,2 gradi

Delhi ha vissuto ieri il giorno più caldo della sua storia con una temperatura di 49,2 gradi centigradi: lo ha reso noto l’ufficio meteorologico del Paese (IMD). Il precedente massimo era stato toccato a fine maggio del 1944, con 47,2 gradi.

Con il nuovo record, Delhi è stata ieri la città più calda di tutta l’India, seguita da altre due località nello stato dell’Uttar Pradesh, Najafgarh e Banda, che hanno visto il termometro raggiungere i 49 gradi.

L’IMD prevede altri giorni di calore estremo, con la totale mancanza di piogge; un ulteriore allarme giallo è stato lanciato per il 20 maggio. La severa ondata di calore che da settimane ha colpito il nord del Paese, così come il Pakistan, non accenna ad allontanarsi, con gravi danni all’agricoltura e seri problemi per i milioni di persone.

