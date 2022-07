Onu, 335 bambini morti dall'inizio della guerra in Ucraina

GINEVRA, 05 LUG - Michelle Bachelet, Alto Commissario Onu per i diritti umani, ha condannato la "guerra senza senso" della Russia in Ucraina chiedendo la fine delle "insopportabili" sofferenze dei civili. Bachelet ha anche chiesto il risarcimento per le vittime della guerra, precisando che dallo scoppio delle ostilità sono stati documentati più di 10.000 morti o feriti tra i civili in tutta l'Ucraina, con 335 bambini tra i 4.889 decessi. Nella sua ultima apparizione davanti al Consiglio per i diritti umani Onu, Bachelet ha lamentato che "mentre entriamo nel quinto mese di ostilità, il bilancio del conflitto in Ucraina continua ad aumentare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA