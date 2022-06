Onu, 4.569 civili uccisi in Ucraina da inizio dell'invasione

ROMA, 20 GIU - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato 10.260 vittime civili in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, di cui 4.569 morti e 5.691 feriti. Lo annuncia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. In particolare, tra gli uccisi vi sono 1.769 uomini, 1.182 donne, 126 ragazze e 137 ragazzi, oltre a 41 bambini e 1.314 adulti il ;;cui sesso è ancora sconosciuto. Tra i feriti si contano invece 1.157 uomini, 805 donne, 126 ragazze e 167 ragazzi, oltre a 174 bambini e 3.262 adulti il ;;cui sesso è ancora sconosciuto. La maggior parte delle vittime civili registrate sono state causate dall'uso di armi esplosive, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi di lancio multiplo di razzi, missili e attacchi aerei.

