Osa: segretario generale Almagro indagato per 'love story'

MONTEVIDEO, 08 OTT - L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha aperto un'indagine interna incentrata sul segretario generale dell'organizzazione, l'uruguaiano Luis Almagro, e riguardanti una relazione intima con una funzionaria di origine messicana. Il titolo dell'indagine rivelata da un servizio dell'agenzia di stampa americana AP durante i lavori dell'Assemblea generale svoltasi a Lima, scrive oggi il quotidiano El Pais di Montevideo, è "presunto cattivo comportamento di un alto funzionario". Questa vicenda, che giunge solo poche settimane dopo una simile che ha portato alle dimissioni il presidente della Banca interamericana di sviluppo (Idb), Mauricio Claver-Carone, riguarda la relazione di Almagro con la messicana Marian Vidaurri, di circa 20 anni più giovane di lui. A quanto è emerso, l'Osa sta analizzando, almeno da luglio, se Almagro abbia violato il codice etico dell'istituto, il quale indica che "i membri del personale e altri fornitori di servizi non dovrebbero consentire che alcun rapporto intimo con un altro membro del personale o fornitore di servizi interferisca nell'esercizio delle loro funzioni o rappresenti un handicap per altri sul posto di lavoro". Al riguardo alcuni funzionari hanno assicurato all'agenzia americana che ci sono stati momenti in cui le persone coinvolte hanno generato disagio sul posto di lavoro: due dipendenti li hanno visti baciarsi a un'assemblea generale dell'Osa tenutasi a Medellín nel 2019, mentre un altro li ha visti andare mano nella mano in una riunione del 2020. Comunque i media uruguaiani ricordano oggi che la 'love story' di Almagro non era un segreto perché sia lui sia la Vidaurri, che ora non lavora più alle strette dipendenze del segretario generale, ne avevano parlato nel libro 'Almagro non chiede perdono', scritto dai giornalisti Gonzalo Ferreira e Martín Natalevich.

