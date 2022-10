Pakistan: centinaia al funerale del giornalista ucciso in Kenya

ISLAMABAD, 27 OTT - Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali del giornalista pachistano Arshad Sharif, ucciso in Kenya in circostanze ancora da accertare. Al servizio funebre nella moschea Faisal di Islamabad hanno partecipato numerosi giornalisti, politici e membri della società civile. Dopo la cerimonia, il giornalista è stato sepolto nel cimitero H-11 di Islamabad. Il noto reporter, con più di 2 milioni di followers sui social network, è stato ucciso dalla polizia locale domenica sera in quello che sembra uno scambio di persona. Secondo l'ex premier del Pakistan, Imran Khan, il giornalista è stato vittima di "un omicidio mirato". Il governo di Islamabad ha formato un team per indagare sull'omicidio che presto andrà in Kenya.

