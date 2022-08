Pakistan: inondazioni, in arrivo aiuti internazionali

ISLAMABAD, 30 AGO - In Pakistan stanno affluendo gli aiuti della comunità internazionale per le zone dove oltre 33 milioni di persone sono state colpite da devastanti inondazioni. Secondo i dati ufficiali, finora all'aeroporto di Karachi sono arrivati ;;sette aerei militari che trasportavano beni di soccorso dalla Turchia. Allo stesso tempo, tre aerei militari degli Emirati Arabi Uniti sono arrivati ;;a Rawalpindi, nel Punjab. Due aerei dalla Cina raggiungeranno Karachi oggi trasportando 3.000 tende, mentre sempre oggi arriveranno teloni e ripari dal Giappone. Inoltre, il governo canadese ha annunciato un'assistenza economica per 5 milioni di dollari, il Regno Unito ha impegnato 1,5 milioni di sterline e l'Azerbaigian ha annunciato due milioni di dollari. Secondo gli ultimi dati, le piogge monsoniche e le inondazioni hanno finora causato la morte di 1.136 persone e il ferimento di altre 1.634, oltre al danneggiamento di più di un milione di abitazioni. Secondo il ministro delle finanze Miftah, l'impatto economico delle inondazioni è di almeno 10 miliardi di dollari, ovvero il tre per cento del prodotto interno lordo del Paese. Nella provincia del Sindh meridionale tutti i principali raccolti sono stati distrutti, causando danni per oltre 1,6 miliardi di dollari. Le piogge e le inondazioni nella provincia hanno distrutto i raccolti di cotone, riso e datteri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA