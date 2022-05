Pakistan: scontri tra supporter Khan e polizia, 27 agenti feriti

ISLAMABAD, 26 MAG - Almeno 27 membri del personale di sicurezza in Pakistan sono rimasti feriti durante scontri con i sostenitori del partito dell'ex primo ministro Imran Khan ieri a Islamabad. Una manifestazione guidata da Khan è entrata nella capitale federale e si è diretta verso il centro per un sit-in. I sostenitori del suo partito, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), si sono scontrati con la polizia e le forze paramilitari. "Sono rimasti feriti in totale 27 membri del personale di sicurezza, tra cui 18 poliziotti e nove paramilitari", ha affermato la polizia di Islamabad in una nota. I manifestanti hanno anche dato alle fiamme una stazione degli autobus della metropolitana e diversi alberi. Il partito di Imran Khan chiede la rimozione del governo del premier Shehbaz Sharif e elezioni generali anticipate. Sostenendo di essere stato rovesciato dagli Stati Uniti durante un voto di sfiducia nei suoi confronti il mese scorso.

