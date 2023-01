Pakistan: seconda assemblea regionale sciolta dall'ex premier

PESHAWAR, 18 GEN - L'assemblea della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa è stata sciolta oggi dal partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) dell'ex primo ministro Imran Khan, pochi giorni dopo quella del Punjab, con l'obiettivo di costringere il governo a indire le elezioni anticipate. Il governatore del Khyber Pakhtunkhwa, Haji Ghulam Ali, ha firmato una lettera in cui annuncia lo scioglimento del parlamento regionale "con effetto immediato", su richiesta del primo ministro provinciale, ha annunciato un alto funzionario del Pti. Il partito ha ottenuto, da solo o in coalizione, la maggioranza nel Khyber Pakhtunkhwa (nord-ovest) e nel Punjab (centro-est), la provincia più popolosa del Paese. In queste due regioni si dovranno tenere nuove elezioni entro tre mesi mentre il voto parlamentare è previsto a metà ottobre. Il governo del premier Shehbaz Sharif sta spingendo affinché non si svolgano prima per avere la possibilità di sistemare l'economia, su cui pesa una grave recessione, e la sua popolarità in costante calo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA