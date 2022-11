Pakistan: seguaci ex premier Khan riprendono la lunga marcia

ISLAMABAD, 10 NOV - I seguaci dell'ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, hanno ripreso la loro lunga marcia verso Islamabad dalla zona di Wazirabad nel Punjab, dove Khan è stato ferito il 3 novembre scorso. Shah Mahmood Qureshi, ex ministro degli Esteri e leader del partito Tehreek-i-Insaf (Pti), guida la marcia, mentre lo stesso ex premier pachistano si unirà alla protesta quando quest'ultima raggiungerà la città di Rawalpindi nel Punjab vicino a Islamabad. Rivolgendosi ai manifestanti tramite collegamento video, Imran Khan ha affermato che "la marcia non si fermerà ora". I militanti del partito Pti hanno bloccato due principali autostrade nei pressi di Islamabad, che collegano la capitale federale del Paese con la provincia di Khyber Pakhtunkhwa e quella del Punjab. Principale richiesta del partito di Khan è la tenuta di nuove elezioni generali nella contea.

