TEL AVIV, 12 FEB - Un ragazzino palestinese di 14 anni è stato ucciso durante scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Sanità locale che, citato dall'agenzia Wafa, ha identificato il minore in Qusai Radwan Waked (14 anni), morto in ospedale "per le gravi ferite riportate all'addome dai proiettili dell'occupazione israeliana".

