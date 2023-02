Pallone-spia: Pechino, Usa esagera la minaccia cinese

PECHINO, 08 FEB - Pechino accusa gli Usa di "esagerare la minaccia della Cina", che "non aiuterà a migliorare la fiducia e le relazioni reciproche, né renderà gli Stati Uniti più sicuri". Tornando sulla vicenda del pallone-spia cinese abbattuto sabato dagli Usa, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, "ha affermato che abbiamo spiegato molte volte la situazione sull'incidente in cui il 'dirigibile senza pilota civile cinese' si è accidentalmente smarrito nello spazio aereo Usa. Quello che voglio sottolineare è che è inaccettabile e irresponsabile che gli Usa usino la forza per attaccare il dirigibile senza equipaggio civile cinese".

