Pannelli solari obbligatori sulle case a Tokyo entro il 2025

ROMA, 18 DIC - Tutte le nuove case che saranno costruite a Tokyo dopo aprile del 2025 dovranno installare pannelli solari per ridurre le emissioni di carbonio delle famiglie. Lo scrive la Cnn citando un nuovo regolamento approvato dall'assemblea locale della capitale giapponese. Il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha notato la scorsa settimana che solo il 4% degli edifici in cui potrebbero essere installati pannelli solari in città li ha. Il governo metropolitano di Tokyo mira a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 2000.

