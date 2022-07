Paragona gli ispanici a tacos, pioggia di critiche su Jill Biden

NEW YORK, 12 LUG - Pioggia di critiche sulla First Lady Jill Biden per aver paragonato gli ispanici a dei "tacos". Intervenendo a un incontro a San Antonio, Texas, Jill Biden ha parlato della "diversità della comunità" di ispanici a cui si stava rivolgendo. "Una diversità caratteristica come le bodegas del Bronx, bella come gli alberi in fiore di Miami e unica come i tacos qui a San Antonio", ha detto la First Lady. Parole che hanno fatto infuriare la comunità ispanica. "Non siamo dei tacos", ha replicato secca l'Associazione Nazionale di giornalisti ispanici. La First lady "dovrebbe prendersi del tempo per capire meglio" i Latinos: "La nostra eredità è fatta di culture e tradizioni anche culinaria. Ma non possiamo essere ridotti a degli stereotipi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA