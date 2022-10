Parigi boccia la proposta di Putin su un hub turco del gas

(ANSA-AFP) - PARIGI, 13 OTT - La Francia non vede "alcun senso" nel creare nuove strutture per importare il gas russo in Europa. Lo rende noto L'Eliseo, nel giorno dell'intesa tra Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan sulla proposta russa di creare di un hub turco per il gas. Un hub del gas in Turchia proposto dal presidente russo Vladimir Putin per esportare gas in Europa "non ha senso" poiché gli europei vogliono ridurre la loro dipendenza dagli idrocarburi dalla Russia, ha affermato oggi la presidenza francese. "Non ha senso per noi creare nuove infrastrutture che ci consentano di importare più gas russo", ha aggiunto. (ANSA-AFP).

