Parigi diventa una fornace, previsti 40 gradi

PARIGI, 18 LUG - La città di Parigi innalza il livello di allerta in vista della forte ondata di caldo prevista per oggi e domani. Nella capitale di Francia, la colonnina di mercurio dovrebbe toccare circa 40 gradi per i prossimi due giorni e le autorità hanno dichiarato il terzo livello d'allerta sui quattro previsti nella scala di vigilanza meteo. Oltre all'attivazione di un'unità di crisi, diverse misure sono state annunciate dalle autorità locali, come l'apertura di sale refrigerate in libero accesso nelle circoscrizioni, rafforzamento degli aiuti ai senza fissa dimora, apertura di parchi e giardini anche la notte per permettere a parigini e turisti di trovare un po' di fresco. Parigi è tra le città più densamente popolate al mondo, con poche aree di verde pubblico nel centro città. Secondo gli esperti, quella di oggi potrebbe essere una delle giornate più calde mai registrate nella storia di Francia.

