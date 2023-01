Parigi, forti disagi anche domani per i treni alla Gare de l'Est

PARIGI, 24 GEN - "Forti disagi" sono previsti anche domani alla Gare de l'Est, tra le grandi stazioni di Parigi attualmente paralizzata da un incendio doloso che ha colpito i cavi elettrici: è quanto annuncia la Sncf sulla piattaforma internet. Secondo la compagnia ferroviaria transalpina, domani sono previsti solo un Tgv (treno ad alta velocità) su tre in arrivo e in partenza dalla stazione che collega Parigi a città dell'est della Francia come Strasburgo, ma anche al Lussemburgo e alla Germania.

