Parigi, tre morti nella sparatoria al centro culturale curdo: cosa si sa della strage

È di 3 morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in centro a Parigi, nel X arrondissement, nei pressi di un centro culturale curdo. Il 69enne francese autore dell’attacco in rue d’Enghien, un quartiere multietnico nel cuore di Parigi, era uscito dal carcere «una decina di giorni fa": è quanto riferisce BFM-TV, citando la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau.

L’uomo, precisa l’emittente, «era stato liberato una decina di giorni fa» ed era «sotto controllo giudiziario in attesa del processo». Lo scorso anno, era stato incriminato per «violenze armate di carattere razzista», dopo aver attaccato con una sciabola un campo migranti di Parigi, causando 4 feriti di cui due in condizioni gravi.

La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che l’autore della sparatoria di oggi a Parigi aveva precedenti per «violenze armate di carattere razzista».

