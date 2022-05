Partygate: è polemica su Johnson dopo pubblicazione nuove foto

LONDRA, 24 MAG - Si accende una nuova polemica sul premier britannico Boris Johnson per lo scandalo Partygate dopo la pubblicazione da parte dell'emittente Itv di quattro fotografie che mostrano il leader Tory brindare con altre persone durante un evento svoltosi a Downing Street il 13 novembre 2020, mentre era vigore il lockdown per limitare la diffusione del Covid. Secondo infatti la Bbc almeno uno dei funionari presenti è stato multato nell'inchiesta di polizia da poco conclusasi, ma non il primo ministro, sanzionato una sola volta per un altro party finito sotto accusa. Mentre Johnson viene difeso dai suoi ministri, come il titolare dei Trasporti Grant Shapps secondo cui il premier "non stava festeggiando", dal Labour piovono nuove accuse, a partire da quella del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che parla di una "pistola fumante" quindi di una prova del fatto che il primo ministro abbia violato le regole anche allora. Viene anche chiamata in causa la Met Police per spiegare perchè non sia stata inflitta una multa a Johnson per l'evento del 13 novembre, il party di addio per il direttore della Comunicazione del governo, l'ex giornalista Lee Cain, dimessosi in quel periodo. Secondo infine una fonte governativa sentita dalla Bbc, dovrebbe essere pubblicato domani il rapporto indipendente in forma integrale redatto dall'Alta funzionaria Sue Gray sul Partygate, a cui seguiranno una dichiarazione in Parlamento e una conferenza stampa del primo ministro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA