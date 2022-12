Pe, rilanciare soluzione due Stati per Israele-Palestina

STRASBURGO, 14 DIC - L'Ue istituisca una conferenza internazionale per riportare in carreggiata la soluzione dei due Stati per il conflitto Israelo-palestinese. Questa la richiesta espressa dal Parlamento europeo con una risoluzione approvata per acclamazione in cui si chiedeva "la fine del conflitto e dell'occupazione dei territori palestinesi attraverso la ripresa di autentici colloqui di pace". Nel testo gli eurodeputati esortano la comunità internazionale a sostenere Israele e Palestina nei negoziati che porterebbero a un accordo sullo status finale e il riconoscimento reciproco. Gli eurodeputati chiedono inoltre di "porre fine alla violenza dei coloni e agli attacchi indiscriminati dei gruppi armati palestinesi". Il Parlamento sottolinea inoltre che gli insediamenti illegali minano ulteriormente le prospettive di una valida soluzione a due stati, condanna fermamente il perdurare del terrorismo contro Israele e riconosce pienamente le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza. Il testo chiede poi che si tengano le tanto attese elezioni presidenziali e legislative in Palestina ed esortano Israele a permettere che queste elezioni si svolgano a Gerusalemme Est. Infine, il Parlamento riconosce il ruolo dell'Unrwa nel fornire servizi vitali ai profughi palestinesi e sottolinea che tutti i libri scolastici e i materiali scolastici sostenuti dai fondi dell'Unione europea debbano essere in linea con gli standard di pace e tolleranza dell'Unesco.

