Pelosi a Taiwan, per Mosca 'Usa destabilizzano il mondo'

MOSCA, 02 AGO - La Russia accusa gli Stati Uniti di "destabilizzazione" in merito alla possibile visita a Taiwan della presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. "Washington sta portando destabilizzazione nel mondo. Non ha risolto un singolo conflitto negli scorsi decenni, ma ne ha provocati molti", ha detto sui social media Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo la messa in guardia da parte della Cina contro la visita dell'isola che Pechino considera come proprio territorio.

