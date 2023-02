Pentagono, 'avvistato oggetto' ma era una anomalia dei radar

WASHINGTON, 11 FEB - Falso allarme poche ore dopo l'abbattimento di un altro 'oggetto' non identificato sui cieli del Canada: il Pentagono ha chiuso temporaneamente parte dello spazio aereo del Montana per la sospetta presenza di un altro potenziale pallone spia, ma poco dopo ha fatto sapere che si era trattato solo di una 'anomalia' dei radar. La difesa aerea nordamericana "ha rilevato un'anomalia del radar - si rileva in una nota delle forze armate Usa - e ha inviato aerei da combattimento per indagare. Quegli aerei non hanno identificato alcun oggetto da correlare ai segnali radar", hanno detto in una dichiarazione il North American Aerospace Defense Command e il US Northern Command. Le autorità "continueranno a monitorare la situazione", ha aggiunto la nota.

