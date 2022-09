Pentagono sospende consegne F-35, 'lega cinese nei motori'

NEW YORK, 08 SET - Il Pentagono ha temporaneamente sospeso la consegna dei caccia F-35 alle filiali militari e ai clienti internazionali dopo che Lockheed Martin ha scoperto che un componente metallico utilizzato nel motore dell'aereo proveniva dalla Cina. Secondo quanto riporta Politico, la Defense Contract Management Agency ha notificato la notizia all'Ufficio del programma congiunto F-35 al Pentagono il 19 agosto, precisando che si tratta di una lega utilizzata nei magneti contenuti nei motori. La decisione non influisce tuttavia sui caccia già in servizio. "Abbiamo confermato che il magnete non trasmette informazioni o danneggia l'integrità dell'aeromobile e che non vi sono rischi per le prestazioni, la qualità, la sicurezza o la protezione associati a questo problema. Le operazioni di volo per la flotta in servizio dell'F-35 continueranno normalmente", ha spiegato il portavoce dell'F-35 Joint Program Office, Russell Goemaere. Quindi, ha precisato che "gli appaltatori della Difesa hanno condiviso volontariamente informazioni una volta scoperto il problema e hanno trovato una fonte alternativa per la lega che sarà utilizzata nelle future turbomacchine". Lockheed Martin costruisce l'aereo, ma la turbomacchina è prodotta da Honeywell, e il portavoce dell'azienda, Adam Kress, ha assicurato che "rimane impegnata a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino o superino tutti i requisiti contrattuali dei clienti". Intanto, la Defense Contract Management Agency sta studiando i "fattori causali" che hanno portato ad avere una lega cinese incorporata nel programma F-35, e se il governo determinerà che Lockheed Martin ha violato lo statuto Buy American, la società avrà bisogno di un'esenzione dalla sicurezza nazionale per riprendere le consegne. L'F-35 è utilizzato dalla US Air Force, Navy e Marine Corps, insieme ad altri 10 Paesi.

