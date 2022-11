Perù: presidente Castillo nomina quinto premier in 16 mesi

LIMA, 26 NOV - Il presidente del Perù Pedro Castillo ha nominato la ministra della Cultura nuovo primo ministro del Paese dopo che il suo predecessore si è dimesso per una controversia con il Parlamento. Bettsy Chavez, una avvocato di 33 anni che ha anche lavorato come ministro del lavoro, ha prestato giuramento come quinto primo ministro da quando l'assediato Castillo è entrato in carica 16 mesi fa. Insieme gestiranno un preannunciato rimpasto di governo dopo che l'ex premier Anibal Torres si è dimesso giovedì nel mezzo di uno scontro in corso tra la sinistra di Castillo e il Parlamento a maggioranza dei conservatori. Castillo, al potere dal luglio 2021, ha già affrontato due tentativi di impeachment in Parlamento ed è indagato in sei casi di corruzione, con accuse contro la sua famiglia e il suo entourage politico. All'inizio di questo mese, migliaia di persone hanno marciato nella capitale per chiedere la rimozione dell'ex insegnante che ha preso inaspettatamente il potere battendo alle elezioni la consolidata élite politica del Perù. Castillo ha denunciato l'uso politico delle accuse a suo carico, godendo comunque dell'immunità fino allo scadere del suo mandato, nel luglio 2026. Chavez, deputata del blocco di sinistra che sostiene Castillo, ha 30 giorni per chiedere un voto di fiducia al parlamento e assumere l'incarico.

