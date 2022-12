Perù: tensioni a Lima in attesa formazione nuovo governo

LIMA, 10 DIC - Numerosi manifestanti hanno sfilato per le strade di Lima chiedendo la liberazione dell'ex presidente Pedro Castillo dopo un presunto colpo di Stato fallito, in attesa della formazione di un nuovo governo annunciata per oggi dalla nuova presidente del Perù Dina Boluarte. Boluarte ha detto ai giornalisti che se la situazione "lo giustifica", il governo si consulterà con il Congresso per tenere un voto presidenziale anticipato e ha esortato i manifestanti "a calmarsi". Le manifestazioni sono continuate ieri nella capitale, con i manifestanti che hanno bloccato le strade con pietre, legna e pneumatici in fiamme chiedendo elezioni anticipate. Traffico interrotto anche lungo la Panamericana meridionale che collega Perù e Cile.

