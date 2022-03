Polonia, incostituzionale parte Convenzione Ue diritti umani

BERLINO, 11 MAR - Nuovo duro colpo allo stato di diritto in Polonia: la Corte costituzionale di Varsavia ha dichiarato che la Convenzione europea sui diritti dell'uomo non è conforme con la costituzione nazionale, nella parte in cui garantisce a ogni cittadino il diritto ad un sistema di giustizia autonomo ed indipendente. Lo scrivono i media polacchi di oggi precisando che la Consulta ha rilasciato tale sentenza ieri pomeriggio, su richiesta del ministro guardasigilli Zbigniew Ziobro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA