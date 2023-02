Precipita per 300 metri, morto scialpinista 20enne

AOSTA, 14 FEB - Un cittadino francese di 20 anni è morto dopo essere precipitato durante un'uscita di scialpinismo nel canton Vallese, in Svizzera. Il giovane faceva parte di un gruppo di cinque persone che aveva raggiunto la Grande-Chenalette, a quota 2.890 metri, vetta che sovrasta l'ospizio del Gran San Bernardo, monastero e rifugio in prossimità del confine con l'Italia. Durante la discesa, verso le ore 16.20 di lunedì 13 febbraio, il ventenne è caduto per circa 300 metri "per cause che l'indagine dovrà accertare", fa sapere oggi la polizia cantonale del Vallese. Gravemente ferito, è stato medicalizzato sul posto prima di essere trasportato all'ospedale di Sion, dove è morto in serata.

