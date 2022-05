Presidente Argentina, con Sanchez incontro fruttifero

MADRID, 10 MAG - L'incontro avvenuto oggi a Madrid con il premier spagnolo Pedro Sänchez è stato "fruttifero" e ha permesso di condividere "visioni sul difficile momento mondiale dovuto all'invasione russa dell'Ucraina, alla crisi umanitaria e alle conseguenze economiche": lo ha scritto su Twitter il presidente argentino, Alberto Fernández.. "L'Argentina ha una preoccupazione centrale per i problemi della sicurezza alimentare e dell'approvvigionamento energetico. Possiamo essere un fornitore stabile di energia e contribuire non solo con materie prime, ma anche con biotecnologia applicata", ha aggiunto Fernández. "Abbiamo fatto il primo passo per muoverci verso di essa". I due leader politici sono anche "d'accordo sulla necessità di promuovere politiche per una maggiore uguaglianza e di continuare a rafforzare l'agenda iberoamericana", ha scritto inoltre il presidente argentino.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA