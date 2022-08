Presidente Indonesia, Xi e Putin al vertice del G20

PECHINO, 19 AGO - Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin parteciperanno al vertice del G 20 in Indonesia. Lo ha annunciato il presidente indonesiano, Joko Widodo, in un'intervista a Bloomberg. "Xi Jinping verrà. Anche Putin mi ha detto che ci sarà", ha detto il leader indonesiano. È la prima volta che Widodo conferma la presenza dei due presidenti al vertice di novembre. Nei mesi scorsi Joe Biden ha chiesto che la Russia fosse cacciata dal G20 in risposta alla sua invasione dell'Ucraina. E diversi funzionari nell'amministrazione americana ha fatto pressioni su Widodo per non invitare Putin al vertice. La presenza di Xi e Putin all'incontro, se confermata, creerebbe una sorta di resa dei conti con il presidente americano, Joe Biden, e altri leader democratici: tutti, infatti, si incontrerebbero di persona per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina partita il 24 febbraio, appena poche settimane dopo che Putin e Xi dichiararono a Pechino la loro partnership "senza limiti".

