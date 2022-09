ROMA, 16 SET - Perseguire le politiche della Nato in qualsiasi modo pone una minaccia per diverse regioni. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come fa sapere il governo di Teheran, aggiungendo che dovrebbe essere tratta una lezione dalla esperienze in Afghanistan e Siria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA