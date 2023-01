BRUXELLES, 26 GEN - "La spregevole 'soluzione finale' dei nazisti ha cercato di strappare la carne e il sangue dell'Europa. Perché proprio come l'umanità non sarebbe ciò che è senza l'Europa, l'Europa non potrebbe essere ciò che è senza gli ebrei". Così il presidente Israeliano Isaac Herzog, durante il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo in occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA