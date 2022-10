Principessa Anna turista a Ny, prova traghetto Staten Island

NEW YORK, 06 OTT - La principessa Anna in visita a sorpresa a New York fa la turista per caso nella Grande Mela. Secondo quanto scrive il Guardian, la sorella di re Carlo III ha provato quella che è considerata un'attrazione per antonomasia a New York, ossia il traghetto che porta a Staten Island e che consente di ammirare da vicino, in modo completamente gratuito, la statua della Libertà nonché lo skyline della città soprattutto al tramonto. La reale britannica ha fatto tappa anche al National Lighthouse Museum di Staten island dove ha partecipato alla cerimonia di presentazione di una miniatura del Faro di Needles in ricordo dei suoi genitori, Elisabetta II del Regno Unito e Filippo di Edimburgo. La struttura vera e propria si trova sull'isola di Wight in Inghilterra.

