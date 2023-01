Procuratore russo, a casa 9mila mobilitati erroneamente

ROMA, 31 GEN - Oltre 9.000 cittadini mobilitati erroneamente, compresi quelli in cattive condizioni di salute, sono stati riportati a casa in seguito a controlli di sorveglianza: lo ha dichiarato il procuratore generale russo Igor Krasnov, come riporta Interfax. "Gli sforzi degli organi di controllo hanno riportato a casa più di 9.000 persone mobilitate erroneamente, comprese quelle che non avrebbero mai dovuto essere mobilitate per motivi di salute", ha dichiarato Krasnov durante un incontro con il presidente Vladimir Putin.

