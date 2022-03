Protesta in Kazakistan contro la guerra: statua di Lenin "vestita" di blu e giallo

Ad Almaty, in Kazakistan, è in corso una manifestazione contro la guerra russa in Ucraina. Lo testimoniano una sfilza di post sui social media questa mattina. La giornalista dell’Economist Joanna Lillis, ad Almaty ha pubblicato una serie di foto della protesta su Twitter, con la didascalia: «Lenin vestito di blu e giallo alla manifestazione contro la guerra ad Almaty in Kazakistan». Attaccato alla mano alzata del padre della Rivoluzione Russa un grappolo di palloncini gialli e blu. Nella stessa foto si vede una manifestante con un cartello che recita: "No ai dittatori sanguinari".

