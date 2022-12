Putin arrivato a Minsk, bilaterale con Lukashenko

MOSCA, 19 DIC - Il presidente russo, Vladimir Putin, è appena arrivato a Minsk, in Bielorussia, per una visita di Stato durante la quale incontrerà il collega e alleato Alexander Lukashenko. Lo rende noto la televisione di Stato russa. Le immagini trasmesse dalla televisione di Stato russa hanno mostrato Putin mentre sbarcava da un aereo in un aeroporto gelido e coperto di neve a Minsk e veniva accolto calorosamente dal suo alleato Lukashenko prima dei colloqui bilaterali. I negoziati tra i leader russo e bielorusso - secondo i comunicati ufficiali - saranno incentrati sulle relazioni tra i due Paesi e sui problemi internazionali e regionali.

