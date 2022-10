Putin compie 70 anni domani, al lavoro a San Pietroburgo

ROMA, 06 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin compirà domani 70 anni. Stando a quanto riferito dal suo portavoce Dmitry Peskov, passerà "una giornata impegnativa" di lavoro a San Pietroburgo - dove nacque il 7 ottobre 1952 - tra "una serie di telefonate internazionali e una riunione informale con i leader della Csi (Comunità degli Stati indipendenti)" nel Palazzo Konstantinovsky, in vista del prossimo vertice che si terrà ad Astana la prossima settimana. Peskov non ha precisato se lo zar sarà festeggiato in famiglia: "Di solito non ci piace parlarne", ha detto citato dalla Tass. E ai giornalisti che hanno ricordato come in passato erano soliti incontrare Putin per augurargli di persona buon compleanno, il portavoce ha spiegato: "Era prima del Covid. Ma un giorno potremo rifarlo".

