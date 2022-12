Putin firma decreto per passaporti a residenti regioni annesse

ROMA, 26 DIC - Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla procedura per la richiesta di passaporto russo da parte dei residenti delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia annesse dalla Russia. Lo riporta Ria Novosti. "Decido di approvare la procedura allegata per la presentazione da parte di persone che hanno acquisito la cittadinanza della Federazione Russa a seguito del riconoscimento come cittadini della Federazione Russa, di una domanda per il rilascio di un passaporto di cittadino della Federazione Russa (...) e la procedura per la presentazione e la registrazione delle domande di non volontà di essere cittadino ucraino", recita il documento. Insieme alla domanda, i residenti dei nuovi territori devono fornire un documento di identità e documenti che confermino la registrazione nel luogo di residenza nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson o Zaporizhzhia. Putin ha anche approvato la procedura per il riconoscimento di un minore di età inferiore ai 14 anni come cittadino russo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA