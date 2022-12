Putin, la Russia ha 21 milioni di volontari civili

ROMA, 05 DIC - La Russia ha "un enorme esercito" di volontari civili composto da 21 milioni di persone. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, in occasione della Giornata del Volontario. Putin ha parlato dei quei civili che prestano servizio per aiutare la parte di popolazione più bisognosa. "E' difficile - ha detto il presidente - trovare parole per coloro che altruisticamente, seguendo i loro cuori, aiutano le persone gravemente malate, partecipano all'organizzazione di eventi sportivi, aiutano a mantenere l'ordine, si prendono cura della natura e dedicano una parte significativa delle loro vite agli altri, a coloro che hanno bisogno di questo aiuto". Questi volontari in Russia sono 21 milioni, vale a dire oltre il 15% della popolazione, ha aggiunto Putin, definendoli "un esercito, un immenso esercito".

