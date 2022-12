Putin, la Russia non sarà mai divisa

ROMA, 31 DIC - "L'Occidente ha mentito sulla pace mentre si preparava all'aggressione e ora lo sta ammettendo apertamente, senza esitazione. E sta cinicamente usando l'Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno alla nazione. "Non abbiamo mai permesso a nessuno di farlo e mai lo faremo", ha sottolineato Putin, scrive l'agenzia Tass. "Il destino della Russia è prioritario - ha aggiunto - e "dipende solo dalla volontà dei russi". Il messaggio è stato registrato in una base militare della Kamchatka, dove il Capodanno è già arrivato. "La correttezza morale e storica è dalla nostra parte", ha aggiunto. Secondo lo zar, l'anno appena trascorso è stato ricco di "eventi veramente decisivi e importanti" che "pongono le basi (...) per la nostra vera indipendenza". "Questo è ciò per cui combattiamo oggi, proteggere il nostro popolo nei nostri territori storici, nelle nuove entità costitutive della Russia", ha detto riferendosi alle regioni ucraine che la Russia sostiene di aver annesso.

