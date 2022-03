Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato stasera che non invierà in Ucraina i militari di leva né i riservisti. I soldati "professionisti" stanno raggiungendo «gli obiettivi prefissati» da Mosca. «Sono sicuro che stiano garantendo la sicurezza e la pace per il popolo russo in modo efficace», ha aggiunto Putin in un discorso televisivo trasmesso in occasione della Festa della Donna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA