ROMA, 03 MAR - "Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili", ma "i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani", ha aggiunto.

