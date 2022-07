ROMA, 18 LUG - Vladimir Putin ha promesso che la Russia supererà i "colossali" problemi tecnologici causati dalle sanzioni. "Questa è una grande sfida per il nostro Paese", ha detto in un incontro del Consiglio per lo sviluppo strategico. "Rendendoci conto della colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA