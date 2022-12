Putin vieta 'promozione' relazioni Lgbt, firmata la legge

MOSCA, 05 DIC - Vladimir Putin ha firmato la legge che proibisce anche tra gli adulti "la promozione" di quelle che vengono definite "relazioni sessuali non tradizionali": lo riferisce la Tass. Secondo molti osservatori si va così verso l'allargamento della famigerata legge che vieta "la promozione" degli "atteggiamenti sessuali non tradizionali" tra i minori: una norma che rende potenzialmente impossibile ogni manifestazione pubblica in difesa dei diritti delle minoranze sessuali e che è stata bocciata dalla Corte di Strasburgo perché discriminatoria e perché lede il diritto alla libertà d'espressione.

