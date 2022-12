Qatar: avvocato, 'Kaili ignara dei soldi trovati a casa sua'

ATENE, 13 DIC - L'europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili 'non era a conoscenza dei soldi' trovati a casa sua. Lo ha detto il suo avvocato alla Afp. Secondo l'avvocato Michalis Dimitrakopoulos Kaili non ha "nessuna relazione con il denaro trovato a casa sua (...) non sapeva dell'esistenza di questo denaro", ha assicurato, ribadendo che la sua assistita è "innocente". Secondo i media belgi, sono stati scoperti nel suo appartamento di Bruxelles banconote per 750.000 euro, 600.000 dei quali in una valigia portata dal padre della politica greca.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA