Qatar: avvocato, Panzeri presente davanti ai giudici

BRUXELLES, 17 GEN - Pier Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato socialista in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito della maxi-inchiesta Qatargate, "sarà presente" questa mattina davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles all'udienza fissata per riesaminare la sua custodia cautelare. Lo ha confermato l'avvocato del politico italiano, Laurent Kennes. "Oggi non faremo commenti di alcun genere, tutte le dichiarazioni le faremo alla giustizia", ha detto l'avvocato all'ingresso dell'udienza.

