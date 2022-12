Qatar: Bruxelles convalida gli arresti di Panzeri e Kaili

BRUXELLES, 11 DIC - La giustizia belga ha convalidato l'arresto e confermato le accuse per quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. I 4 fermi convalidati sono quelli della vice presidente del Pe Eva Kaili, dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, dell'assistente parlamentare Francesco Giorgi e di Niccolò Figa-Talamanca della ong No peace Without Justice. Rilasciati sotto condizioni Luca Visentini e il padre di Kaili.

