Qatar: Eva Kaili assume il legale del terrorista Salah Abdeslam

BRUXELLES, 13 FEB - Cambio della guardia nella squadra legale che difende l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso per il Qatargate. Il penalista Sven Mary, noto per aver assunto negli scorsi anni la difesa del terrorista Salah Abdeslam - unico superstite del commando responsabile degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi -, prenderà il posto del collega belga con origini elleniche, André Risopoulos. Ne dà notizia all'ANSA lo stesso Risopoulos. "Non sta certo a me spiegare la decisione" di Eva Kaili, ha detto Risopoulos, osservando che "spetta alla cliente scegliere il proprio avvocato". Mary è molto noto in Belgio sia per i suoi clienti di alto profilo, sia per le sue apparizioni pubbliche. Affiancherà alla guida del caso l'altro legale greco Michalis Dimitrakopoulos, difensore di Kaili sin dai primi momenti dallo scoppio dello scandalo di corruzione.

