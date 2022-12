BRUXELLES, 14 DIC - "Sono sotto shock per le notizie che emergono su questi casi di corruzione ma sono anche rimasto colpito dalla reazione della presidente del Parlamento Europea Roberta Metsola negli ultimi giorni: ha il mio pieno sostegno per andare fino in fondo". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutter arrivando al summit Ue-Asean.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA