Quando la madre di Biden gli disse, non ti inchinare alla regina

WASHINGTON, 10 SET - La madre di Joe Biden odiava a tal punto la monarchia britannica che prima dell'incontro di suo figlio con la regina Elisabetta, nel 1982, lo pregò di "non inchinarsi". Lo rivela sceneggiatrice britannica Georgia Pritchett nella sua autobiografia 'My Mess is a Bit of a Life'. L'aneddoto è stato ricordato qualche anno fa anche dal presidente americano che tuttavia non ha parlato del presunto odio della madre verso i reali. "Joey, sii educato ma non baciare il suo anello", lo pregò Catherine Eugenia Finnegan Biden, scomparsa nel 2010. E ancora: "Non ti inchinare. Ricorda Joey, sei un Biden. Nessuno è migliore di te. Non sei migliore di nessun, ma nessuno è migliore di te". In effetti Biden non si è mai inchinato a Elisabetta II, né durante il loro primo incontro quando era un semplice senatore 40 anni fa né in occasione del loro colloquio in Gran Bretagna a giugno dell'anno scorso. Tuttavia, per il protocollo non è obbligatorio inchinarsi, è solo un modo con cui di solito si rende omaggio a un monarca. Secondo Pritchett, autrice tra l'altro della serie 'Veep', è stato Biden a raccontarle dell'"odio" della madre per i reali in una sua visita alla Casa Bianca quando le mostrò "centinaia" di poesie scritte dalla madre nelle quali pregava dio che "inviasse sugli inglesi una pioggia di sangue". Quindi le rivelò che una notte Jean preferì dormire sul pavimento piuttosto che nel letto della regina in un albergo in Gran Bretagna. L'attaccamento di Biden alle sue radici irlandesi è noto. Subito dopo la nomina a candidato democratico alla Casa Bianca fu avvicinato da una giornalista della Bbc per una battuta e lui rispose, sorridendo: "Bbc? Io sono irlandese!" Jean è morta nel 2010 e dal 2002, dopo la scomparsa del marito, aveva vissuto con il figlio. Al suo funerale Biden disse che la madre aveva insegnato alla sua famiglia a "non essere mai intimiditi dal potere, dalla ricchezza o dal rango di una persona".

